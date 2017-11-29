Tahir Elçi ölümünün ikinci yılında anıldı: 'Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz'

Diyarbakır'daki Dört Ayaklı Minare önünde vurularak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için bugün vurulduğu noktada anma töreni düzenlendi.
Dört Ayaklı Minare sokağında polis bariyerleri arkasında yapılan açıklamaya Türkiye'nin farklı barolarından avukatlar, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, HDP ve CHP İstanbul milletvekilleri ve yazar Oya Baydar da katıldı.
Anma programına katılanlar, getirdikleri karanfilleri polis bariyerlerinin üzerinden minareye doğru fırlattı.
Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, faillerin tespiti konusunda ilerleme kaydedilmemesinin altını çizerek, "Dönemin Başbakanı ve Adalet Bakanı'nın 'faillerin bulunacağı' beyanı ve taahhütlerine aykırı davranması, tipik bir devlet refleksi örneğidir." dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Emma Sinclair-Webb de anma sırasında BBC Türkçe'ye konuştu:
"Benim için tek teselli Tahir'in bütün bu olan biteni görmemiş olması. Bu manzara, yıkım, OHAL, tutuklamalar, işkence vakaları, cezasızlık manzarasını görmek istemezdi. Tahir Elçi yeri doldurulamayacak bir isim, yokluğuyla birçok şey eksildi."
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz. Polis kameralarında 13 saniyelik bir boşluk var, birçok işyerinin kamera görüntüleri alınmış değil, birçok kayıt da silinmiş. Tahir Elçi'nin vurulduğunu gören ya da ateş eden polislerin ifadesi şüpheli sıfatıyla alınmış değil. Soruşturmanın etkin yürütülmemesi faillerin kimliği noktasında bize bir ipucu vermekte."
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