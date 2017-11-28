Tahir Elçi, ölümünün ikinci yılında vurulduğu yerde anıldı

Diyarbakır Baro Başkanı iken 28 Kasım 2015'de Dört Ayaklı Minarenin ayaklarına isabet eden kurşunlarla ilgili basın açıklaması yaptığı sırada, terör örgütü mensupları ve polis arasında çıkan çatışmanın arasında kalıp başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi için Diyarbakır Barosu anma etkinliği düzenledi. İHA'nın haberine göre; Dört Ayaklı Minare önünde düzenlenen anma etkinliğine Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, HDP'li milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Osman Baydemir, Ertuğrul Kürkçü, CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, avukatlar, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Tahir Elçi'nin 2015 yılında basın açıklaması yaptığı sesin verildiği alanda, Elçi'nin vurulduğu saat olan 10.53'te bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Daha sonra bir konuşma yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, yüreklerindeki acının, kederin ve öfkenin katlanarak büyüdüğünü kayderek "Biliyoruz, ölüm, çoğu zaman bir cam kırığı gibi keskin ve kalanlar için sonsuz bir burukluktur. Ve yine biliyoruz ki; bu burukluğumuzun yarına kalan bir sesi vardır. Bu ses hukukun, vicdanın ve adaletin hiç kısılmayacak sesi, yani Tahir Elçi'nin sesidir. Bu inançla yineliyoruz; Tahir Elçi'nin sesindeyiz. Tahir Elçi'nin iki yıl önce tam da buradan bütün taraflara savaşa, operasyona ve çatışmaya karşı yükselttiği sesin duyulmamış olması, siyasi, hukuki ve toplumsal alanda büyük tahribatlar ve kırılmalar oluşturmuştur. Tahir Elçi'nin katledildiği 28 Kasım 2015 tarihi Türkiye'nin demokrasiden ve barıştan alenen uzaklaştığı bir sürecin miladı olmuştur. Bu tarihten itibaren siyasal iktidarın demokratik değerlere sırtını dönmesiyle başlayan yeni süreç, başta insan hakları ihlallerinde artış, sivil yerleşim alanlarında çatışmaların yaygınlaşması, göç ve duygusal kopuşun başlangıcı da olmuştur" dedi.
Öte yandan, Tahir Elçi'yi anma töreni öncesi güvenlik güçleri alanı dedektör köpeklerle kontrol edip alanda arama yaptı. Açıklama boyunca bölgede çok sayıda polis hazır bekledi.
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