Tahkim avukatlarına ihtiyaç artacak

Konferansa ev sahipliği yapan Mersin Barosu Başkanı Av. Ali Er, “Uyuşmazlıklarda tahkim yoluyla çözümün yaygınlaşmasıyla, gelecekte tahkim avukatlarına daha çok ihtiyaç duyulacak” dedi. Liman ve ticaret şehri olan, serbest bölgesi bulunan Mersin’de sık sık uyuşmazlıklar yaşandığını belirten Baro Bşk. Er, “Mersin Barosu olarak, tahkim yargılamasına olan ilginin ve önemin giderek artması nedeniyle, İstanbul Tahkim Merkezi ile birlikte meslektaşlarımızı bu alanda daha aktif olmaya çağırıyoruz” mesajını verdi.

ISTAC Yönetim Kurulu’nda Türkiye Barolar Birliği’ni temsil eden Rıfat Bacanlı ise, konuşmasında Mersin’in bölge ekonomisi açısından konumuna dikkat çekti.



Bacanlı, “Tarımsal altyapı, sanayi ve ticaretin gelişmiş olması sebebiyle Mersin’in ve serbest bölgenin, ISTAC ile birlikte tahkim yapılan bölgesel bir merkez haline gelmesi mümkündür. Ayrıca tahkim, hakemlik yapacak olan avukatlara gelir kaynağı olacaktır. Hukukun geleceği tahkimdir” dedi.

ISTAC Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Candan Yasan Tepetaş da sunumunda, avukatlar için tahkimin yarattığı fırsatları anlattı. Tepetaş; “Tahkimi tüm avukatlar yapabilir. Tahkim, uzmanlaşmış bir yargılama yoludur. Üstelik yerel uyuşmazlıklarda pahalı olmayan bir sistemdir. Kısa sürede sonuca götürmesi açısından da avantajlıdır” diye konuştu.

Konferansın sonunda Baro Başkanı Av. Ali Er ve Başkan Yrd. Av. Gazi Özdemir, ISTAC adına Mersin’de sunum yapan Rıfat Bacanlı ve Candan Yasan Tepetaş’a plaket takdim etti.

İstanbul Tahkim Merkezi