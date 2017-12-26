Tahkim avukatlarına ihtiyaç artacak

Konferansa ev sahipliği yapan Mersin Barosu Başkanı Av. Ali Er, “Uyuşmazlıklarda tahkim yoluyla çözümün yaygınlaşmasıyla, gelecekte tahkim avukatlarına daha çok ihtiyaç duyulacak” dedi. Liman ve ticaret şehri olan, serbest bölgesi bulunan Mersin’de sık sık uyuşmazlıklar yaşandığını belirten Baro Bşk. Er, “Mersin Barosu olarak, tahkim yargılamasına olan ilginin ve önemin giderek artması nedeniyle, İstanbul Tahkim Merkezi ile birlikte meslektaşlarımızı bu alanda daha aktif olmaya çağırıyoruz” mesajını verdi.
ISTAC Yönetim Kurulu’nda Türkiye Barolar Birliği’ni temsil eden Rıfat Bacanlı ise, konuşmasında Mersin’in bölge ekonomisi açısından konumuna dikkat çekti.
Bacanlı, “Tarımsal altyapı, sanayi ve ticaretin gelişmiş olması sebebiyle Mersin’in ve serbest bölgenin, ISTAC ile birlikte tahkim yapılan bölgesel bir merkez haline gelmesi mümkündür. Ayrıca tahkim, hakemlik yapacak olan avukatlara gelir kaynağı olacaktır. Hukukun geleceği tahkimdir” dedi.
ISTAC Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Candan Yasan Tepetaş da sunumunda, avukatlar için tahkimin yarattığı fırsatları anlattı. Tepetaş; “Tahkimi tüm avukatlar yapabilir. Tahkim, uzmanlaşmış bir yargılama yoludur. Üstelik yerel uyuşmazlıklarda pahalı olmayan bir sistemdir. Kısa sürede sonuca götürmesi açısından da avantajlıdır” diye konuştu.
Konferansın sonunda Baro Başkanı Av. Ali Er ve Başkan Yrd. Av. Gazi Özdemir, ISTAC adına Mersin’de sunum yapan Rıfat Bacanlı ve Candan Yasan Tepetaş’a plaket takdim etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.