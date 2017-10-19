Tahkim Kurulu, 4 kulübün puan silme cezasını onadı 

Tahkim kurulunun bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

"Karşıyaka Spor Kulübü'nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2017 tarih ve E.2017/57 - K.2017/57-3 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuru harcının 7 günlük itiraz süresi içinde yatırılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile,



Eskişehir Spor Kulübü'nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2017 tarih E.2017/20 - K.2017/20-3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Balıkesir Spor Kulübü'nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2017 tarih E.2017/27 - K.2017/27-3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- TFF Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü'nün, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 20.09.2017 tarih E.2017/36 - K.2017/36-3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- TFF Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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