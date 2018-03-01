Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçlık cezaya çarptırılan Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun cezasını 1 maça indirdi.

Golcü oyuncunun 13 bin TL'lik para cezası ise onandı. Öte yandan Galatasaray'ın ise kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle 100 bin TL'lik para cezasına çarptırılmasına yaptığı itiraz reddedildi.



Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana ile ilgili PFDK'nın 28.02.2018 tarih ve E.2017-2018/695 - K.2017-2018/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.''