Tahkim'den Kayseri'ye bir iyi bir kötü haber!

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Kayseri Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcuları Deniz Türüç ve Silviu Lung hakkındaki PFDK'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/435 - K.2017-2018/490 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Deniz Türüç'ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Futbolcu Silviu Lung hakkında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"