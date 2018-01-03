Tahran kulislerinde sokağın yankısı: En büyük kaybeden Ruhani olacak

İran geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana ekonomik taleplerle başlayan ve hızla rejim karşıtı bir kimliğe bürünen gösteriler Tahran'da endişeye neden oldu.

Reuters'ın Tahran'daki üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, birçok üst düzey yetkili gösterilerin uzamasının dini liderlerin meşruluğuna ve etkisine zarar vereceğini düşünüyor. Bir kısım yetkili ise gösterileri 1979 devriminden bu yana gücü elinde bulunduran dini liderliğin varlığına tehdit olarak yorumluyor.

Ancak Tahran kulislerinde konuşulan, ekonomi politikaları kitlelerce protesto edilen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin en büyük kaybeden olacağı yönünde.

Ruhani'nin güç kaybedeceği yorumlarına katılan politik analist Hamid Farahvashian konuyla ilgili olarak Reuters'a verdiği demeçte, "Ruhani ve hükümeti bundan sonra daha az güce sahip olacak. Çünkü ekonomi politikaları gösteriler sırasında özellikle protesto edildi. Topal ördek cumhurbaşkanı olacak ve Hamaney daha fazla güce sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Ruhani'ye yakın bir üst düzey yetkili ise protestoların sona ermesini temenni ediyor: "Protestoların devam etmesi bir meşruiyet krizine neden olacak. İnsanların ekonomik talepleri var. Tabi ki bu talepler ciddiye alınmalı ve devlet insanları dinlemeli. Ancak tüm bunlar sakin bir atmosferde tartışılabilir"

"AMAÇ RUHANİ'YE ZARAR VERMEK"

İran'daki bazı muhafazakarlar ise protestoları daha da şiddetlendirme ihtimali olmasına karşın, göstericilere daha sert yaklaşılması gerektiğini düşünüyor.

İran'daki reformist kanattan bir yetkili ise, "Şimdiye kadar güvenlik güçleri gösterileri engellemeye çalışmadı. Ancak, eğer Hamaney sokak protestolarının bitirilmesini ister ve göstericiler bu çağrıyı reddederse bu durum değişecektir" sözleriyle olası bir kanlı sürecin sinyallerini veriyor.

Bir başka İranlı yetkili ise Ruhani'nin sınırlı gücüne dikkat çekiyor: "İran'ın yönetim sisteminde Ruhani'nin gücü sınırlı. Halkdaki memnuniyetsizlik artıyor. İnsanlar düzene karşı inançlarını kaybediyor. Liderler de bu gerçeğin ve bunun tehlikeli sonuçlarının farkında"

Reform yanlısı gruplara yakın bir politik analist olan Saeed Leylaz ise hedefin Ruhani olduğunu söylüyor. Leylaz, "Bu Ruhani'ye ve başardıklarına karşı bir darbe. Amaç Ruhani'ye zarar vermek" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ YETKİLİ: ZAYİATLARDAN BİRİ RUHANİ OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği açık destekle İran'daki olaylarda ana aktörlerden biri olarak gösterilmeye başlanan ABD'nin görüşü de Tahran'daki yetkililerle benzerlik taşıyor.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Ruhani'nin verdiği sözleri tutup tutamayacağına yönelik açık bir sorgulama var. Özellikle ekonomi alanında. Bu onun artık güçlü bir desteği olmadığını ve Hamaney tarafından gözden çıkarılabileceği anlamına geliyor. Muhtemelen, hemen olmasa bile, zayiatlardan birisi Ruhani olacak" ifadelerini kullandı.

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