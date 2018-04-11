Tahsin Öztiryaki İDDMİB'in yeni başkanı oldu

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nde (İDDMİB) gerçekleşen başkanlık seçiminin galibi Tahsin Öztiryaki oldu. Önceki dönemde Rıdvan Mertöz'ün yönetiminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Öztiryaki 476 oy ile başkan seçilirken, seçimdeki tek rakibi olan Rıdvan Mertöz ise 328 oy aldı.

Öztiryaki, Rıdvan Mertöz'den önceki dönemde İDDMİB'in başkanlığını da yürütmüştü.

Seçimin ardından konuşan İDDMİB'in yeni başkanı Tahsin Öztiryaki, çok güçlü bir yönetim oluşturduklarını ve yönetimdeki herkesin tecrübe sahibi olduğunu kaydetti. Yönetimde kadınlara ve gençlere de ağırlık verdiklerine dikkat çeken Öztiryaki, "Genç isimlere çok önem veriyor ve destekliyoruz. Kadın istihdamını artırmaya çalışacağız. Birlik olarak 2017 yılında 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018’de hedefimiz 8 milyar dolar seviyelerine ulaşmak. Hep birlikte çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

7 isim önceki yönetimden

Tahsin Öztiryaki'nin oluşturduğu güçlü listenin önemli kısmı bir önceki yönetimde görev alan kişilerden oluşuyor. 7 isim Öztiryaki ile birlikte Rıdvan Mertöz başkanlığında birlikte görev aldılar.

Ayşegül Çapan, Bekir Yelken, Çetin Tecdelioğlu, Mehmet Öncel, Serdar Urfalılar, Sevgür Arslanpay ve Zeki Sarıbekir önceki dönemde görev yapan isimler olurken, Ayhan Yerebakan, Hülya Gedik, Murat Saraylı, Nilay Denizli ve Talha Özger ise yeni isimler olarak dikkat çekiyor.

Tahsin Öztiryaki'nin listesi

Ayhan Yerebakan - Sistem Alüminyum, Ayşegül Çapan - Korumaz Kardeşler Alüminyum, Bekir Yelken - Yelken Kalıp Pencere Kapı Aksesuarları ve Metal, Çetin Tecdelioğlu - Mers Yapı Malzemeleri, Hülya Gedik - Gedik Kaynak, Mehmet Öncel - Almesan Alüminyum, Murat Saraylı - Saray Döküm ve Madeni Aksam, Serdar Urfalılar - Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri, Sevgür Arslanpay - Sarkuysan Elektrolitik, Nilay Denizli - Altek Döküm Madde Mamülleri, Talha Özger - OMS Paslanmaz Mutfak Araçları, Zeki Sarıbekir - Sarten Ambalaj.