Tahvil faizleri 10 hafta sonra geriledi

Bu hafta gelişmekte olan piyasalardaki olumlu hava ve bunun devam edeceği beklentisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gösterge tahvilin bileşik faizi haftayı yüzde 4,52 düşüşle kapadı. Bu performansı ile 10 haftanın ardından gerileyen tahvil faizi haftayı 13,51 seviyesinden tamamladı.



Ekonomistler, son zamanlarda gelişmekte olan ülkelerin bono ve tahvil ihraçlarına olan talebin artığını belirterek, bu durumdan Türkiye'nin de yaralandığını ve tahvil faizlerinde düşüşlerin yaşandığını dile getirdi.



Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kurdaki rahatlamanın ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz arttırım beklentisinin verim eğrisinin uzun tarafına destek verdiğini ve tahvil faizleri için asıl belirleyici olanın pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisi olduğunu kaydetti.

Çok uzun zamandır devam eden aşırı short (kısa) pozisyonlardaki ayarlamanın da tahvil faizlerindeki hızlı dönüşün diğer bir sebebi olduğunu ifade eden Tözge, 10 yıllık tahvilin 12,25 direncini aşmakta zorlanacağını söyledi.

Tözge, gelecek hafta yurtiçinde enflasyon ve ABD vergi paketine bağlı ABD tahvillerindeki hareketlerin tahvil faizlerinde ana belirleyici faktörler olacağına dikkati çekerek, eğer vergi tasarısı oylanıp geçerse ABD tahvil faizlerinde tekrardan yüzde 2,5'lere doğru bir hareket görülebileceğini dile getirdi.

Bu durumun da gelişmekte olan piyasa tahvilleri için olumsuzluk doğuracağını ifade eden Tözge, buna ek olarak yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ve TCMB'nin faiz kararının belirleyici etkenler olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Tözge, ABD'de güçlenmeye devam eden makro veriler ile öyle ya da böyle Fed'in düzenli faiz arttırım sürecine başladığı gerçeğinin gelişmekte olan piyasa tahvilleri için bulutlu bir geleceğe işaret ettiğini sözlerine ekledi.

"GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA OLACAK"



Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 102.000 seviyelerinden tekrar 104.000 seviyelerine doğru tepki verirken, gösterge faiz ile 10 yıllık tahvil faizinde ve dolar/TL'de geri çekilmelerin olduğunu kaydetti.

Pazartesi kasım ayı enflasyonun açıklanacağını ve beklentilerin enflasyondaki yükselişin devam edeceği yönünde olduğunu ifade eden Erkan, enflasyondan sonra gözlerin Merkez Bankası'nda olacağını söyledi.

Erkan, bu noktada faizlerde geri çekilme olmasının sevindirici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yine de bozulan enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırımı çerçevesinde bu çekilmenin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 13 üzerini gördükten sonra yüzde 12,34 seviyesine kadar geriledi. Gösterge faiz de yüzde 13,67 seviyesinde, önceki hafta yüzde 14,2'ler görülmüştü. Faizlerdeki geri çekilme, tekrar yukarı hareket için marj yaratmış olabilir. Bu noktada TL'nin değer kaybetmeye devam etmesinin enflasyon beklentilerinde daha da yükseliş olmasına sebep olabileceği de hesaba katılmalıdır. Bu noktada fiyat istikrarının sağlanması, risk ve enflasyon beklentilerinde sağlayacağı düşüş düşünüldüğünde faizlerdeki yukarı yönlü baskıyı da hafifletmesi bakımından önemli olacaktır."