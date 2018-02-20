Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Başakşehir karşısında Fenerbahçe kusursuz bir oyun sergilerken, Abdullah Avcı’ya karşı tüm taktik planları tutan teknik direktör Aykut Kocaman da 3 puanın baş mimarı olarak gösterilmişti.



Alanyaspor maçında ise Kanarya, skor olarak rahat bir galibiyet elde etse de ilk yarı sergilenen futbol, teknik heyette tedirginlik yarattı. Mücadelenin devre arasında takım soyunma odasına 2-0 önde girerken, 2 farklı üstünlüğün mutluğunu yaşayan futbolcular, bir anda teknik direktör Aykut Kocaman’ın hışmıyla karşılaştı.



‘BAŞKA BİR RAKİP CEZAYI KESER’

Öğrencilerini sert bir şekilde uyaran Kocaman, “Bu futbolla şampiyon olamayız. Kendinize gelin. Bir geçen hafta oynadığımız oyuna bir de bugüne bakın. Rakibe bu kadar pozisyon verirsek, oyun planımızdan bu kadar uzaklaşırsak bugün olmazsa başka bir rakip cezamızı keser” ifadelerini kullandı. Oldukça sinirli gözüken Kocaman maç sonunda da oyuncularını daha yumuşak bir üslupla da olsa telkin etti.



TAKIM DA HOCAYA HAK VERDİ

Sadece 45 ve 65. dakikalar arasında doğru futbol oynadıklarını ifade eden deneyimli hoca, şampiyonluk yarışında final virajına girildiğini ve artık böyle konsantrasyon eksikliklerine tahammül olmadığının da altını çizdi. Özellikle devre arasında ilk aşamada oldukça şaşıran futbolcular daha sonra teknik direktörlerine hak verdi. Bunun etkisiyle de ikinci yarıya daha iyi başlayan futbolcular ikinci 45 dakikada kalelerinde hiç pozisyon vermediler.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER