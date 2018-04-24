Önceki gün bir Instagram sayfasında Demet Akalın'ın fotoğrafı paylaşıldı. İlginç şapkası ve eşofmanı ile dikkat çeken Demet Akalın'ın fotoğrafının altına bir takipçi, "Yarım Elma diye bir dizi vardı. Rahmetli Erdal Tosun oynuyordu. Orada görgüsüz, zengin birini canlandırıyordu. Adı da Medeni Karpuz'du. Aha tam da bu karı o işte Medeni Karpuz" yazdı.

Bu yorumun üzerine sinirlenen Akalın, takipçisine şu sözlerle yanıt verdi:

''ANCA RÜYANDA GÖRÜRSÜN''

"Karı'yı sana aynen iade ediyorum. Allah bana vermiş sen otur konuş diye. Bir düşün bakalım şimdi sen niye o tarafta beni konuşuyorsun. Ancak rüyanda görebileceğin kıyafete iyice bak. Medeniyetsiz Karpuz... Karı... Ay ay seviye yerlerde.''