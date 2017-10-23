Takipçisinden genç oyuncu Serel Yereli'ye ayar

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Yereli'nin sözlerinin altında kalmayan takipçisi ise genç oyuncuya, "Özenle seçilmiş kelimeler, büyümeyi dene. Olmadı sadece olgunlaş... sosyal medyada marjinal pozlar vermek yerine, insanlarla iletişimini iyileştirerek kendini insanlara anlatmaya çalış. Çocuklaşmak ve çocuk kalmak aynı şey değil" sözleriyle yanıt verdi.