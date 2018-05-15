Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık firmasının gerçekleştirdiği araştırma kapsamında İstanbul’da yaşayan A-B-C1 sosyoekonomik statü gruplarından 432 kişi ile CAWI (Bilgisayar destekli web görüşmesi) yöntemiyle görüşmeler yapıldı.

TAKSİ MÜŞTERİLERİNİN YÜZDE 40’I UBER’İ DENEMİŞ

Görüşülen kişilerin yüzde 73’ü şehir içi ulaşımda taksi kullanırken, bu grubun yüzde 40’ı Uber’i daha önceden deneyimlemiş. Uber’i deneyimleyen grup içinde gençlerin oranı dikkat çekiyor. 18 – 25 yaş arasındaki kişilerin yüzde 51’i Uber’i daha önceden kullanmış. Özellikle Bi taksi (yüzde 41) olmak üzere Zipcar, Yoyo gibi farklı ulaşım uygulamaları da az da olsa kullanılıyor. Uber kullananların yarısından çoğu (yüzde 52) Bi Taksi de kullanmış.

Taksi kullananların yüzde 40’ı ise Uber de dahil farklı ulaşım uygulamalarını/ sistemlerini hiç kullanmamış. Bu oranın 36 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 47’ye çıkıyor olması, yaşa bağlı olarak kişilerin; mobil uygulamalara yakın olmamaları, tanıdık taksi durağı/ taksi kullanıyor olmaları, alışkanlıklarına bağlı ve geleneksel olmalarıyla açıklanabilir.

KADINLARIN TERCİHİ TAKSİ

Barem tarafından yapılan araştırmaya göre kadınlar arasında taksi kullanım oranı yüzde 78 ile erkeklere kıyasla daha yüksek sonuçlandı.

Hem Uber, hem de taksi kullananlar için taksi; Uber uzakta olduğunda, taksi durağı yakınken, acil ihtiyaç için ve yoldan hızla çevirmek mümkün olduğu durumlarda kullanılıyor. Bu grup içinde Uber’i daha çok özel günler için kullanan bir kesim de var.

UBER’DEN MEMNUNİYET ORANI ÇOK YÜKSEK

Barem tarafından yapılan araştırmada Uber kullananların neredeyse tamamı (yüzde 98’i) Uber’den memnun olduğunu ifade etti. Neden tercih ettikleri sorusunu ise en yüksek oranda rahat seyahat (yüzde 87) olarak cevapladılar. Bu sonucu şoförün tutum ve davranışı (yüzde 70), güvenli ulaşım (yüzde 69), araç içi temizlik / koku (yüzde 68), fiyat uygunluğu (yüzde 59) ve şoförün arabayı kullanış tarzı (yüzde 49) izliyor.

Görüşülen kişilerin yüzde 88’i taksicilerin Uber karşıtı aktivitelerden haberdarken, 18-35 yaş grubunun yüzde 92’si gündeme gelen bu haberleri takip etmekte.

MÜŞTERİLER TAKSİCİLERİ HAKSIZ BULUYOR

Taksici Uber çatışmasını bilen 5 kişiden dördü (yüzde 79) verilen hizmeti karşılaştırdığında taksicileri haksız bulduğunu söylüyor. Bu oran Uber kullananlar arasında yüzde 93’e çıkıyor. Diğer taraftan Uber ve benzeri uygulamaları hiç denememiş olan taksi kullanıcılarının yalnızca üçte biri (yüzde 33) taksicileri haklı buluyor.