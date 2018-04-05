İstanbul'da Şile Otoyolu'nda seyir halindeyken, bir taksinin hızla aracı, kendi aracının önüne kırdığını ve devamındaki tartışmanın ardından kendisine saldırdığını söyleyen Neslihan Akyıldız, Youtube'dan olay anını anlatan bir video hazırladı. Akyıldız'ın paylaştığı videonun altına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halkla İlişkiler biriminden yanıt geldi.

Suç duyurusunda bulunacağını ve sürecin uzayacağı nedeniyle video ile yaşadıklarını paylaştığını aktaran vatandaş, "Yayılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB'DEN YANIT GELDİ

"İBBPR" Youtube hesabından yapılan açıklamada ise, "Neslihan Hanım Merhaba, konuyla ilgileniyoruz. İletişim bilgilerinizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden ya da 0 552 153 00 34 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bize iletmenizi rica ediyorum" denildi.

"TACİZ EDECEK ŞEKİLDE HAREKETLER YAPTI"

Akyıldız, sürücünün aracıyla kendisinin önüne geçmesinin ardından elini camdan çıkartarak taciz edecek şekilde hareketlerde bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Arabamı önüne kırdım ve aracı durdurdum. İndim ve "Utanmıyor musun? Babam yaşında adamsın" dedim. Bunların hiçbirini kabul etmeyerek yüzüme tükürerek omuzuma yumruk attı. Ben arabasının fotoğrafını çekmek istediğimde buna müsaade etmedi ve kollarımdan tutarak beni sürükleyerek kendi arabamın kapısına sıkıştırdı. Omzum ezildi, kafamı tavana vurdum... Bunlar yaşanırken bir Allah'ın kulu yardım etmedi. Araba kaçtı gitti, teğet geçti göğsümden. Bir tane insan evladı durdurdu ve adam onları durdurduğu için hanımının gözü önünde darpedildi. Bunların hepsine o adamın hanımı, çocukları şahit oldu. Çocuğum sabaha kadar uyumadı.

Bir anne olarak, bir kadın olarak, maalesef ki kadın olmak bu kadar zihniyeti bozuk insanların gazabına uğramayı hiçbir kadına reva görmüyorum.

Suç duyurumu savcılığa yaptım, süreç uzayacağı için ben bu şekilde paylaşmak istiyorum. Yayılmasını istiyorum."

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