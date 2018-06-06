HT Egeli'de yer alan habere göre, önceki akşam Bodrum Göltürkbükü mahallesinden yolcu alan TÜRSAB üyesi ve taşıma belgesi olan bir VIP araç şoförü Uber zannedilince, taksiciler tarafından durdurularak tartaklandı. Olayın ardından yüzlerce acente aracı toplandı.
Sokağa çıkan şoförler, Uber olmadıklarını ve yetki belgesi taşıdıklarını söylemek için eylem yaptı. Torba mahallesinde toplanan gruba, polis müdahale etmek isteyince yüzlerce şoför araçlarıyla arkadaşlarını tartaklayan Gölköy taksi durağına gitmek için yola çıktı.
Yolun jandarma tarafından kapalı olduğunu öğrenen araç şoförleri, istikameti değiştirerek Göltürkbükü mahallesine dağ yolundan taksi durağına ulaştı.
Dağ yolunu kullanarak taksi durağının önüne kadar gelen acente araçları, jandarma tarafından durduruldu. Şoförlerle konuşan jandarma ekipleri gurubu sakinleştirmeye çalıştı.
Birbirine giren taksi şoförleri ve acente şoförlerini, jandarma ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Karşılıklı birbirleri ile söz dalaşına giren şoförler sakinleştirmek ise Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Hasan Kablı ve Bodrum İlçe Jandarma komutanına düştü. İki tarafla da konuşan komutan ve Kablı olayları büyümeden engelledi.
"Birçok ülkede kullanılan UBER sisteminde yolcular, uygulamayı akıllı telefona indirerek konum bilgilerini paylaşıyor. Sistem üzerinde kayıtlı araçlar içerisinde yolcuya en yakın olanı hizmete gidiyor."
BELGELİ VE YASAL
Turizm taşıma şirketi yetkilisi Can Şenkal da TÜRSAB’a bağlı yolcu taşıma işi yaptıklarını, araçlarının tamamının belgeli ve yasal olduğunu belirtti. Turizm taşımacılığı yapan bir arkadaşlarının darbedildiğini öne süren Şenkal, bunu gerekli yerlere iletmek için bölgeye geldiklerini ve amaçlarına ulaştıklarını ifade etti.
"Taksi şoförleri Uber nedeniyle ekmeklerinden olduklarını söyleyerek “Evlere kadar girdiler. Yeter artık bundan sonra Uber’e geçit yok” ifadelerini kullandı."
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