Alınan bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi`nde saat 10.30 gibi meydana geldi. İddiaya göre, yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri, aracın 15 metre ilerisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre; şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye giden 112 Acil sağlık ekibi adamın boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada, cesedin taksicilik yapan Yaşar Özgan`a (58) ait olduğunu tespit etti.

PORTAKAL BAHÇESİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Taksici Yaşar Özgan'a (58) boğazını kesip bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı belirlenen ve bir apartmanda özel güvenlik elemanı olarak çalışan Fuat Demirdelen'in (37) yakalanması için drone, helikopter, hassas burunlu köpek ve özel harekatın katıldığı operasyon düzenlendi.

Demirdelen'in olaydan 3 saat sonra portakal bahçesinde yakalandı. Zanlının yakalanma anı, polis helikopteri kamerasıyla da görüntülendi.

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