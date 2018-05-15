Beyoğlu’nda taksiye binen Elvan K. isimli kadın, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunan çantasını bindiği takside unuttu. Evine geldikten bir süre sonra çantasının yanında olmadığını fark eden Elvan K, oğlu Doruk K. ile birlikte polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Elvan K, başvuru dilekçesini yazdıktan sonra Teşvikiye’de bulunan evine döndü.Bu arada, unutulan çantayı taksinin sürücüsü Cihat Güzeler fark etti. Bunun üzerine Güzeler, çantanın sahibine ulaşmak için Elvan K'yı bıraktığı sokağa gitti. Elvan K'yı yaklaşık 4 saat arayan taksici, sonunda çantanın sahibine ulaştı.Vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyleyen taksi sürücüsü Cihat Güzeler, "Hanımefendi indikten sonra başka bir müşteri aldım. O müşteri çantayı fark etti ve hemen çantayı güvenli bir yere aldım. Daha sonra çantanın sahibini aramaya başladım, saatler sonra buldum. Çantanın içindeki kimliğinden yola çıkarak Elvan hanımı sosyal medya üzerinden bulmaya çalıştım, mesaj gönderdim. Cevap vermeyince, kendisini indirdiğim yere geldim. Apartman sakinlerine sordum ve sonunda ulaştım. Yaklaşık 4 saattir arıyorum. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim, mutluyum." diye konuştu.Elvan K'nın oğlu Doruk K. ise "Çantanın içinde para ve ziynet eşyası vardı. Bulamasaydık, bizim için hem maddi hem manevi kayıp olacaktı. Bu yüzden, getiren taksici arkadaşımıza teşekkür ederiz. Saatlerdir çantayı arıyorduk." ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER