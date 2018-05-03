Dün, ‘Takside uzun mesafe krizi’ manşetiyle taksicilerin eleştirilerini gündeme taşımıştım. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse; önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan 3. havalimanına yolcu götürecek taksiler, oradan yolcu alamayacak. Şehir merkezinden onlarca kilometre gidip boş dönecek taksiciler, işte bu sebeple yeni bir krizin kapıda olduğu görüşünde. Yani Taksim’den, Bakırköy’den aldığı yolcuyu yeni havalimanına 40-50 kilometre kat ederek götürecek taksiciler, “Otoyoldan yolcu alma ihtimalimiz yok, boş döneceğiz, külliyen zarar, yeni havalimanına yolcu götürmeyiz” diye isyanlarda. Bu arada taksicilerin önemli bir uyarısı da var ki son aylardaki UBER tartışmalarının bu uzun mesafe sorunuyla birlikte daha da alevleneceği yönünde. Şöyle ki; yeni havalimanına yolcu götüren fakat oradan yolcu alamayacak olan taksiciler, “Havalimanından biz yolcu alamayacağız ama UBER alacak, bu büyük adaletsizlik. Taksicilerin haklarının korunması gerekli” diyerek şehri yönetenlere çağrıda bulunuyor. Dün işte tüm bu endişeleri, tepkileri dile getirirken taksicilerin haklarını savunmakla görevli İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’yu aramış ve görüşlerini sormuştum. Aksu, “Yeni havalimanı için taksiciler bedel ödeyecek, dışarıdan bir taksicinin yolcu almaması normal” demişti.

Kısa bir süre sonra gündeme oturması muhtemel bu ‘uzun mesafe krizi’yle ilgili haber, dün büyük ses getirdi. Taksicilerden ve taksiyle yolculuk yapan İstanbullulardan yorum yağdı desem hiç de abartılı bir ifade kullanmış olmam. Yorumlar, “Bu iş UBER’e yarar” ortak paydasında birleşti. Özellikle taksiciler büyük mağduriyetler yaşayacaklarını ve kendi haklarını koruyacak bir yetkilinin olmadığını söyledi. İşte o yorumlardan bazıları...

- Taksiciyim ve iTaksi sistemine dahil oldum. Yani İBB’nin kurduğu çağrı sistemiyle çalışıyorum ve burada da taksicinin performansı değerlendiriliyor, puanlama sistemi var. Geri boş döneceğim için yeni havalimanına yolcu götürmem. Bu durumda iTaksi uygulamasında puanlamam düşer ve sistemden çıkarım. Bu sorun, iTaksi’yi de boşa çıkarır.

- Beyoğlu’ndaki bir durakta çalışan taksiciyim. Ben havalimanından yolcu alamayacağım ama UBER gelip oradan yolcu alacak. Peki adalet bunun neresinde? Taksiciler hem UBER’den dert yanıyor hem de bu uygulamalarla taksiciler mağdur ediliyor, UBER’in ekmeğine yağ sürülüyor.

- İyi de dışarıdaki taksiciler havalimanına yolcu almazsa bedeli yine yolcu ödemiş olacak.

- Bu sistem UBER’e teşvik değil de nedir...

- 40 km yolcu götüreceğim 100 TL alacağım ama boş döneceğim. O kadar mesafede bir de trafikte kalacağım. Yani yakıt giderim de katbekat artacak. Geçireceğim zaman da cabası. Havalimanına gidiş-dönüşüm bir günümü alacak belki de.

- Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Dışarıdan yolcu getiren taksicinin havalimanından yolcu almaması normal, bedel ödüyorlar” demiş. Tabii böyle söyler, kendi taksisi de havalimanında çalışıyor.

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