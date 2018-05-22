Taksim 5 yıl sonra hastanesine kavuşuyor

Taksim Sıraselviler Caddesi’nde 1969 yılında hizmete açılan ve 46 yıl boyunca İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yenilenmek için yıkılarak Gaziosmanpaşa’ya taşınmıştı. Yıkılan alanda yeniden inşasına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülen çalışmalar 4 buçuk yılın ardından tamamlandı. 50 bin metrekare kapalı alanda 250 yatak kapasitesi ve 7 ameliyathane ile sağlık hizmeti verilmesi
planlanan hastane binasında incelemelerde bulunan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Hakan Güven, “Yeni bina hem hastaların hem de çalışanların güvenliği açısından güçlendirilmiş, depreme karşı dayanıklı bir bina oldu. Eskiden koğuş sistemiyle çalışan yataklı servislerimiz, şu an tek kişilik ve iki kişilik olarak hizmet verecek. Çok kısa süre içerisinde, kısa süre derken 7 ile 10 gün içerisinde acil servisimizi, ameliyathanelerimizi yoğun bakım ünitelerimizi faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz” dedi. İç kısımda son hazırlıkları yapılan hastanenin açılma sürecine girmesi, hastane eksikliği çeken çevre sakinlerinin de yüzünü güldürdü.
'YOLLARA DÜŞMEYECEĞİZ’
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, uzun süredir merkezi bir hastanenin eksikliğini çektiklerini belirten çevre sakinleri, “Hastanenin açılması için 4 buçuk yıldır bekliyoruz. Hastane insan hayatında hava ve su gibi gerekli bir unsur. Gaziosmanpaşa ulaşım açısından çok büyük sıkıntı yaratıyordu. Hasta yanımızda uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyorduk” dedi. Bir başka mahalle sakini ise “Hastanenin değerini buradan gittiğinde anladık. Hayatın bir noktasında herkesin sağlık hizmetine ihtiyacı oluyor. Uzun beklemenin sonunda artık hasta hasta yollara düşmek zorunda kalmayacağız” dedi. Öte yandan hastanede yürütülen çalışmalar ve son hazırlıklar havadan görüntülendi. Bir yandan tabelaların montajı yapılırken diğer yandan da malzemelerin taşındığı hastane, Taksim civarında duyulan sağlık hizmeti ihtiyacına karşılık verecek.
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