Taksim'de yabancı uyruklu bir kadına kapkaç yaptıktan sonra polisle girdikleri kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalanan 4'ü kadın 5 kişi azılı suçlu çıktı. Şüphelilerin yolda yalnız yürüyen kişilerin çevresini sardığı, biri ayağı burkulmuş gibi yaparken diğerlerinin çıkan karışılıktan faydalanarak mağdurların cüzdanlarını çaldıkları tespit edildi. Benzer suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı bulunan, işledikleri bazı suçlar güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
POLİSTEN KAÇARKEN DUVARA ÇARPINCA YAKALANMIŞLARDI
Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadının parasının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede eşkalerini belirledikleri şüphelilerin içinde bulunan aracı takibe almıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında girdikleri bir sokakta önce araçlara daha sonra duvara çarpan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen ele başılığını Dürdane Ç.'nin yaptığı iddia edilen şüphelilerin, hırsızlıklar sırasında izledikleri yöntem ortaya çıkarıldı. 4 kişilik gruplar halinde dolaştığı tespit edilen şüphelilerin gözlerine kestirdikleri mağdurların etrafını sardıkları, bu sırada içlerinden birinin ayağı burkulmuş gibi yaparak mağdurun önünde eğildiği, bu sırada diğerlerinin çıkan karışılıktan faydalanarak cüzdanları çaldığı tespit edildi.
DAHA ÖNCE 80 KEZ YAKALANMIŞLAR
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şüphelilerden Dürdane Ç.(56)'ın daha önceden 27 kez, Tuğba S.(27) in 27 kez, Sevgi K.(54) 'nın 20 kez Sevilay K.(49)'un ise 16 kez benzer suçlardan gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelilerin aracını kullanan Ümit A.(22)'nin ise asker kaçağı olduğu belirlendi.
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Polis yaptığı incelemede şüphelilerin kendi yöntemlerini kullanarak yaptıkları bazı olayların güvenklik kameraları tarafından çekilen görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin olaylar sırasında başörtü ve çarşaf taktıkları, aile görüntüsü vererek kurbanlarının şüphelenmemesini sağladıkları tespit edildi.
ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDILAR
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler gönderildikleri Çağlayan Adalet Sarayında, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Adli Kontrol" şartıyla serbest bırakıldılar.
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Misafir 7 dakika önceNe guzel adelet adli kontrolu veren hakimde onlarla arastirilsin00
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Misafir 10 dakika öncedaha önce 80 kez yakalanmışlar. salında 81 olsun. 100e ne kalmışki şunun şurasında :)00
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Misafir 14 dakika öncetabi calmaya devam etsinler diye savcimiz serbet birakmis ne guzel memleket30