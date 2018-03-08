Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkımı için çatıya çıkartılan iş makineleri yıkıma başladı. Kontrollü bir şekilde yapılan yıkım ise kameralar tarafından görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, Taksim'de yerine inşa edilecek olan opera binası için AKM'ye geçtiğimiz günlerde getirilen iş makineleri çatıya çıkartıldı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan çalışmalar sonucunda binanın üst tarafının bir kısmı yıkıldı.

2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında yapılacak olan opera binasıyla 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

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