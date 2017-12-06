Taksim'de elektrik kesintisi isyanı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki alt yapı çalışmaları nedeniyle Asmalımescit Mahallesi'nde sık sık yaşanan elektrik kesintileri esnafı isyan ettirdi. Son 36 saattir elektrik olmadığını belirten esnaf, duruma tepki gösterdi. İşyerleri hatta mahalle muhtarlığı bile mumla aydınlatılıyor.
DHA'nın haberine göre, İstiklal Caddesi'ndeki alt yapı çalışmaları sırasında başladığı belirtilen elektrik kesintileri nedeniyle Asmalımescit Mahallesi'nde esnaf zor durumda. Gönül sokak, Asmalımescit Caddesi, Orhan Adlı Apaydın sokak, Oteller sokak ve Kallavi Sokak'ta son 36 saattir elektrik olmadığını belirten esnaf yetkililerden yardım istedi. Esnaf, sürekli olarak gidip gelen elektrik nedeniyle elektronik cihazlarının da bozulduğunu belirtiyor.
"GÜNDE SADECE 2 SAAT ELEKTRİK ALABİLİYORUZ"
Suriye Pasajı içinde bulunan Asmalı Mescit Mahalle Muhtarlığı, kafeler ve diğer işyerleri mum ışığıyla aydınlatılıyor. Suriye Pasajı Müdürü Hakan Polat, "Nisan 2017 tarihinden bu tarihe kadar aralıklı olarak sürekli elektrik kesintisi oluyor. Son bir haftadır günde sadece 2 saat elektrik alabiliyoruz ve bu mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli gerekli kurumlara başvurmamız neticesinde hiçbir sonuç alamadık. Hala mağduriyetimiz devam etmektedir. Dünden bu yana 36 saattir elektriğimiz yok, esnafımız mumla çalışıyor, muhtarımız mumla çalışıyor. Bazı esnafımız hiç bir şey yapamıyor, hiç enerji alamıyor. Nisan ayından bu yana yaşanan kesintiler son günlerde artarak devam ediyor" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.