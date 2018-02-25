Dünya genelinde bir sosyal paylaşım sitesinin çağrısıyla geçtiğimiz yıllarda düzenlenen "Sarılmak Bedava" etkinliğini bu kez Japon 2 genç turist gerçekleştirdi.

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu, Taksim Meydanı'na elinde Free Hug (Sarılmak Bedava) yazılı bir dövizle çıkan gençler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"SENİ SEVİYORUM" YAZILI BALON VERDİ

Adlarının Shota Tanaka (19) ve Kento Hashitsume (20) olduğunu öğrenilen gençler gören genç kızlar defalarca onlara sarıldı. Vatandaşlar turistlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Bazı vatandaşların ise genç turistleri sarılarak havaya kaldırması renkli görüntülere sahne oldu. Sarılan genç kızlardan birisi de turist gence, kalp şeklinde "Seni seviyorum" yazılı balon verdi.

Turistlere sarılan genç kızlar, "Sarılmak güzel hissettirir, insanı mutlu eder. Ben sarılmayı seviyorum" dedi.

Gençler bir süre sonra meydandan ayrıldı.

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