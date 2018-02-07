Taksim-Tünel arası çalışan nostaljik tramvay, cadde üzerinde asılı bulunan süslendirme ışıklarına takılarak durdu. Tramvayın takıldığı noktada küçük çaplı patlamalar olduğu ve etrafa kıvılcımlar yayıldığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, Taksim'de yeniden restore edilen yolda hizmetine kaldığı yerden devam eden Nostaljik Tramvay hattı asılı bulunan ışıklandırma kablolarına takıldı. Kablolara takılan tramvay vatman tarafından durduruldu. Bu sırada elektrik akımlarının geçtiği kabloda ise küçük çaplı patlamalar ve kıvılcımlar çıkmaya başladı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, vatandaşların birbirlerini akımın geçtiği elektrik kablosunun altından geçmemeleri konusunda uyardıkları da görüldü.

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