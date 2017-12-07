Olay İstanbul Beyoğlu Taksim'deki alt geçitte bulunan otobüs duraklarında meydana geldi.

YANKESİCİLER YOLCULARI HEDEF ALDI!

İHA'nın haberine göre, durakta bekleyen 3'ü kadın 4 şüpheli, yolcular otobüse binerken otobüsün kapısına doğru yönelerek kargaşa çıkardı. O sırada şüphelilerden biri yolcularla tartışırken diğerleri yolcuların çantalarında ve ceplerinde bulunan paraları almaya çalıştı.

GÜVEN TİMLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Şahısların hareketlerinden şüphelenen çevrede bulunan güven timleri şüphelileri suçüstü yakaladı. Bu sırada bazı şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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