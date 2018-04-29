Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM'nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

İHA'nın haberine göre, yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim'de hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bir anda gürültüyle panik yaşayan vatandaşlar gözlerini AKM'ye çevirirken oluşan toz bulutu ise yıkım ekibi tarafından su sıkılarak bastırılmaya çalışıldı.

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