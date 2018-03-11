Olay önceki gün Kazancı Yokuşu’nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İki grup arasında bir otelin önünde kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda, otel işletmecisinin kardeşi Tarık Durucan hayatını kaybetti. Engin D., Yavuz K., Ramazan K., İdris K. ise hafif yaralandı. Meydanda büyük panik yaşandı, bölgeye zırhlı araçla çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi. Lüks bir otomobille bölgeden uzaklaşan 3 kişi, Mete Caddesi’nde araçlarını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

3 AYLIK HUSUMET



Gazete Habertürk'ten Mustafa şekeroğlu'nun haberine göre, Beyoğlu Emniyeti Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın restoran işletmecileri ile otelci olan mal sahibinin anlaşmazlığından kaynaklandığı anlaşıldı. İddiaya göre Beyoğlu’nda otel sahibi olan Ali Durucan, İstiklal Caddesi’ndeki bir restoranın da mal sahibiydi. 3 ay önce taraflar arasında alacak-verecek yüzünden anlaşmazlık başladı. Durucan kiracılarından, restoranın işletmesini bırakmalarını istedi. 3 aydır devam eden sorun önceki gün silahlı kavgaya dönüştü.





KAMERA GÖRÜNTÜLERİ



Silahlı kavga, yokuştaki bir işyerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavganın başlamasıyla işyerinin önünde bulunan kalabalık panikle içeri kaçıyor. Aralarında bebek arabasıyla yürüyen bir kadının da olduğu bir grup panikle kaçışıyor.





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