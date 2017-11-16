Taksim İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları kapsamında tramvay hattına yeşil çuha döşendi.



İstiklal Caddesi'nde Ocak 2017'de başlayan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında tramvay hattına yeşil çuha döşendi. Nostaljik tramvay hattı için yeşil renkli çuha seçilmesi sosyal medyada gündem oldu.

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