İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yangının kaçta başladığı, ihbarın saat kaçta geldiği ve itfaiye ekiplerinin kaç dakika içinde olay verine vararak yangına müdahale ettiği bilgileri ayrıntılı olarak yer aldı. Rapora göre 17.16'da yapılan ihbarın ardından itfaiye ekipleri 17.20'de olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı.
İtfaiye ekipleri olay yerine vardıklarında yangının hastanenin dış cephesi ile çatısında alevli bir şekilde sürdüğü belirtilen raporda, yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir ateşten dolayı çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.
Yangın raporunun "Olayın Çıkış Sebebi Nedir?" başlıklı bölümünde; olay yerine varıldığında hastanenin dış cephesinin alevli ve yoğun dumanla birlikte yandığı, yangının çatıya sirayet ettiği, hastanenin tahliye edilmekte olduğunun görülmesi üzerine eş zamanlı olarak tahliye ve müdahale çalışmalarına başlandığı aktarıldı.
Tahliye ve söndürme çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılan incelemede yangının yoğun olarak morg girişi bölgesindeki A-C-D bloklarının bu alana bakan cephelerinde meydana geldiği dile getirilen raporda, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca hastane yetkilileri ve çalışanları morg girişi karşısındaki evsel atık konteynerlerinin arkasında bulunan atık cam şişe kumbarasının yanmaya başladığını, müdahale etmek için uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını tarafımıza beyan etmişlerdir. Yangının başlangıç merkezi olarak tahmin edilen bölgede yoğun deformasyon ve tahribat olduğu gözlenmiş olup, elektriksel herhangi bir kablo veya tesisata rastlanılmamıştır. Elde edilen bilgi ve gözlem sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek yangının yukarıda belirtilen noktada bulunan atık cam şişe kumbarasının etrafında toplanan çöplerin (kağıt, karton ve mukavvaların) tutuşmasıyla başladığı, binanın dış cephe izolasyonları ve kaplama malzemelerine sirayet ederek binanın bu bölüme bakan bloklarının tüm dış cephesine kısmen iç kısımlarına ve çatısına yayıldığı anlaşılmıştır."
Raporun son bölümünde, "Bina dahilinden ya da atık cam şişe kumbarasının yanından geçenlerce atılan veya düşürülen herhangi bir açık ateş kaynağının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöpleri tutuşturmasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, atık toplama kumbarasını tutuşturarak binanın dış cephesine, dahiline ve çatısına sirayet ederek geliştiği kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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