Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanan bölümün üçüncü kat penceresinden duman yükseldi. Kısa süreli dumanın ardından itfaiye ekibi gelerek incelemede bulundu.



DHA'nın haberine göre yanan hastanenin üçüncü katının penceresinden öğle saatlerinde kısa süreli duman yükseldi. Hastanenin özel güvenlik görevlilerinin dumanın çıktığı yere giderek müdahale ettiği öğrenildi. Kısa süre sonra itfaiye ekibi hastaneye geldi. Merdiven aracıyla dumanın çıktığı kata çıkan itfaiye ekibi inceleme yaptı. Dumanın çıkış nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

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