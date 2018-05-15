İncelikle yazılmış karakterleri ve hikâyesiyle dikkat çeken “Taksim Hold’em”; herkesin, kendi inandığı doğrunun tartışılmaz olduğunu düşündüğü bir topluma dair eleştirilerini bazen sert, bazense mizahi bir dille ortaya koyuyor.

Alper'in nişanlısı cumartesi akşamı evlerinin yakınındaki protestoya katılmak ister ve bunun için Alper'e baskı yapar.

Protestoya katılmak istemeyen Alper, her hafta yaptıkları gibi evde oturup poker oynamayı planlamıştır. Yavaş yavaş

evde toplanmaya başlayan oyun ekibi de poker oynamak yerine protestoya katılmak ister. Alper zor olsa da arkadaşlarını

oyun oynamaya ikna eder ama tam o esnada dışarıda arbede başlar. Evdekiler Alper’in karşı çıkışlarına rağmen dışarıdaki

insanların sığınması için evin kapılarını açar. Olaylara karışmak istemeyen Alper bencillikle suçlanır ve diğerleriyle arasında

şiddetli bir tartışma çıkar. Michael Önder’in yazıp yönettiği filmin kadrosunda, Kenan Ece, Damla Sönmez, Nezih Cihan Aksoy, Emre Yetim, Tansu Taşanlar, ve Berk Hakman gibi isimler yer alıyor.