HT Magazin'de yer alan habere göre, yarın vizyonda seyirciyle buluşacak olan, Kenan Ece ve Damla Sönmez’in başrollerini paylaştığı ‘Taksim Hold’em’in özel gösterimi önceki gün yapıldı.



Film ekibinin yanı sıra, Derya Alabora, Yiğit Özşener, Özen Yula, Seçkin Selvi, Oya Unustası ve gazeteci Fikret Bila gibi ünlü isimlerin de katılım gösterdiği etkinlik ünlü bir mekanda gerçekleşti.



Michael Önder’in yazıp yönettiği filmde, kutuplaşmış bir toplumda birbirini taraf olmaya zorlayanlar kara komedi öğeleriyle ele alınıyor.



Hikâye ise, filmin adında da geçen Taksim’de bir evde düzenlenen poker partisiyle başlıyor.

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