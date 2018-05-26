Taksim Sıraselviler Caddesi’nde 1969 yılında hizmete açılan ve 46 yıl boyunca Taksim İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yenilenmek için yıkılarak Gaziosmanpaşa’ya taşınmıştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yıkılan alanda yeniden inşasına başlanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülen çalışmalar, 4.5 yılın ardından tamamlandı ve hasta kabulü başladı. 250 yataklı ve eskisinden çok katlı olarak inşa edilen hastanede poliklinikler hizmet vermeye başladı.

‘SON TEKNOLOJİ’

Güvenliğinin üst seviyede olduğu ve hasta odalarında hemşire çağrı sistemleri, mini buzdolabı, televizyon gibi yenilikleri de bünyesinde bulunduran hastanenin açılışı, çalışanlar tarafından da mutlulukla karşılandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Kemal Memişoğlu, eski hastanenin altyapısının kullanılamaz halde olduğunu ve yeni hastanenin açılmasına sevindiğini belirtti:

“Eski hastane 150 yataklıydı, şimdi sayı 250 oldu. Koğuş sistemlerinin yerini tek ve çift kişilik nitelikli odalar aldı. Acil servis, laboratuvar ve görüntüleme sistemlerinde son teknoloji kullanıldı ve akıllı bir bina inşa edildi.”

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ülkenin en köklü hastanelerinden biri olduğunu dile getiren Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk de “Gaziosmanpaşa’da fizik tedavi hastanesi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Taksim’de ise ayakta hasta kabul etmeye başladık. Yaklaşık 2 ay içinde tüm teknik detayları da tamamlayarak yataklı birimler, ameliyathane ve acil dahil olmak üzere tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

‘MERKEZİ YERDE GEREKLİYDİ’

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eski başhekimi Uzman Dr. Cengiz Yumru, merkezi yerlerde büyük hastanelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Yumru “Taksim ve Beyoğlu gibi lokasyonlarda trafik, gösteri, toplantı olabiliyor. Buralardan uzaktaki bir hastaneye ulaşmak problem oluyor. Böyle bir bölgede bir hastane olması mutlaka gerekliydi” derken, 28 yıldır hastanede görev yapan eski başhemşire Fadime Yılmaz ise “Bu hastanenin öyle bir ruhu var ki hemşire, personel fark etmeksizin olağanüstü durumlarda bile kimseyi evden çağırmıyor, gece gündüz çalışıyoruz. Hastane eski yerine geldiği için çok mutluyuz” diye konuştu.

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