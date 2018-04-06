Açıklandığı andan itibaren tartışmaların odağında yer alan Taksim Meydanı Çevre Düzenleme Projesi döşenen granit taşlar nedeniyle eleştirilmiş, proje ‘yeşilden yoksun’ olarak nitelendirilmişti.

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre, İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi’nin özgün ve tarihi dokusundan esinlenerek hazırlandığını belirttiği proje kapsamında, bin 350 metrelik tarihi caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirmişti. Yeşillendirme çalışmalarının önemli bir kısmında ahşap saksılarda yetiştirilen mevsimlik çiçekler oluşturuyor. Geçen dönemlerde meydanın Atatürk Kültür Merkezi’ne yakın olan kısmında yürütülen peyzaj çalışmalarıyla saksılar yerleştirilmiş, renk renk menekşe ve laleler ekilmişti. Mevsimi geçmesine rağmen yenilenmeyen ve köklenen çiçekler o dönem de eleştirilerin hedefi olmuştu.

İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı bahse konu olan saksıları yeniden Taksim Meydanı’na getirdi. Ekipler bir yandan peyzaj düzenlemesi için saksıları dokuzarlı gruplar halinde tasarlarken bir yandan da bakımlarını yaptı. Yıpranmış yüzeyi zımparalanarak temizlenen saksılar, verniklenerek ekime hazır hale getirildi. Saksılara çeşitli çiçekler dikildi.

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