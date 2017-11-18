Taksim Meydanı'nda banka şubesine sandalye bacağıyla saldırı

Taksim Meydanı'nda bir kişi banka şubesine sandalye bacağı ile saldırdı. Polis ekiplerinden kaçan saldırgan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda banka şubesinin güvenlik kameraları ve kabloları zarar gördü.



DHA'nın haberine göre olay Taksim Meydanı'ndaki bir banka şubesinin önünde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 31 yaşındaki Ferhat K. banka şubesinin önüne gelerek elinde bulunan tahta sandalye bacağı ile bir anda saldırmaya başladı. Önce bankanın güvenlik kamerasını kıran K. ardında başka bir güvenlik kamerasının da kablolarını kopardı. Daha sonra elindeki sandalye bacağı ile bankamatiklere ve bankanın kepenklerine vurmaya başladı. Ferhat K.'yı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören K. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri K.'yı yakalayıp gözaltına aldı.



Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.





Taksim Meydanı