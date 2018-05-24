Belediyenin her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programına, Türkiye'deki ruhani liderler, konsoloslar, iş, kültür, sanat, spor, medya camiasından isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

AA'nın haberine göre, Tasavvuf müziği konserinin ardından akşam ezanıyla iftarını açan davetlilere hitap eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim Meydanı'nda kurulan iftar sofrasının önemine değindi.

Bu topraklarda yüzlerce yıldır kardeşlik içinde yaşandığını belirten Demircan, "En önemlisi Taksim Meydanı'nın orta yerinde ezel ve ebet ile beraberiz. Bizden öncekilerin mirasının üzerinde, bizden sonrakilere bırakacağımız mirası inşa etmekteyiz. Beyoğlu'nun üzerine inşa olduğu miras, sürdürdüğü eşsiz gelenek, geliştirerek büyüttüğü yegane duygu, hoşgörüdür, birlikte yaşama olan inancıdır. Bugün Taksim Meydanı ışıl ışıl, Beyoğlu bayram yeri. Burada dalga dalga genişleyen bir kardeşlik halesi var. Bu kardeşlik ateşini kalplerimizde yakana, her dem dipdiri tutana şükürler olsun." diye konuştu.

Demircan, dünyanın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Demircan, şunları kaydetti:

"Dünyanın muhtaç olduğu ecza bu meydanda ayan beyan ortadadır. İnsaniyetin çölde vaha misali aradığı sofra bugün Taksim Meydanı'nda el birliğimiz ile kurulmuştur. Çatısı kardeşlikten çatılmış dünya evinin hasret kaldığı en güzel manzara birlikte kurduğumuz bu rengarenk sofradır. Ben bu sofraya baktıkça ümitvar oluyorum. Bu sofrada sizlerle buluşunca ramazanı daha bir seviyorum. Taksim Meydanı'ndaki bu güzel manzaraya baktığımda adına dünya denilen bu hayata sınavda iyilikte buluşan güzel insanlar görüyorum."

Konuşmanın ardından Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman dua etti.

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