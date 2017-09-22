Taksim Meydanı'nda iki Arap kadın turist arasında çıkan kavga hareketli dakikalara yol açtı. Kadın turistler arasındaki kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Binlerce turistin akın ettiği Taksim Meydanı'nda iki Arap kadın kavga etti. Henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlayan Arap turistler kısa sürede kavgaya tutuştu. Kadın turistler arasındaki kavga beraberlerindeki arkadaşları ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden kısa sürede sona erdi.

Kadınlar arasındaki kavga çevrede bulunan bir amatör kamera tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde bir kadının diğer kadına tokat atmaya çalıştığı görülüyor. Kadının tokat girişimi araya girenlerin engellemesiyle boşa savrulduğu görülüyor. Çevredekilerin kadınları yatıştırmaya çalıştığı görüntülerde bir kadının hararetli bir şekilde konuşmaya devam ettiği görülüyor.