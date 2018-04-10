Her gün binlerce insanın uğrak mekanı olan Taksim Meydanı’nda bir turistin küçük çocuğu için aldığı ilginç önlem görenleri şaşırttı.



İHA'nın haberine göre, Taksim Meydanı’nda bir turistin henüz 3-4 yaşlarında olan çocuğunun kendisinden uzaklaşmaması için adeta tasmayı andıran bir yöntemle bağladığı görüldü. Kadının çocuğun uzaklaşmasını önlemek için uyguladığı yöntem görenleri hayrete düşürdü.



Kameralara yansıyan görüntülerde turistin çocuğunu bu yöntemle kendisine doğru çekerek uzaklaşmasına engel olduğu görüldü.

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