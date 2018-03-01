Taksim Meydanı ve İstiklal’e saksıda ağaçlar yerleştirildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne saksı içerisinde 18 manolya ağacı yerleştirildi. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre; dün sabah saatlerinde başlanan çalışmalarda, saksılardan 8’i Taksim Meydanı’na, 10’u ise Ağa Camii ve Galatasaray Lisesi önüne konuldu.

Taksim’e yerleştirilen ağaçların türleri, defne gibi her daim yeşil kalacaklardan seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tarihi caddeye 24 saksıda ağaç yerleştirileceği belirtilerek, 4 farklı türde ağacın yer alacağı saksıların, tarihi caddeyi yeşillendirirken, modern ve özgün tasarımlarıyla Beyoğlu’nun estetiğine de katkı sağlayacağı ifade edildi.

Taksim Meydanı, Ağa Camii önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı’nı kapsayan çalışmalarda, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek.

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