Taksim’e yolu düşenlerin birçoğu muhakkak Gümüşsuyu’ndan geçmiştir. Zira Taksim Meydanı’na gelen İETT otobüsleri ve sarı dolmuşların kullandığı İnönü Caddesi şehrin en işlek noktalarından biri. Cadde boyunca birçok tarihi bina sıralanıyor.
Bu binalardan biri de Mustafa Bey Apartmanı. HT İstanbul’un ilk olarak 9 Temmuz 2009 tarihinde duyurduğu, 28 Mart 2010 tarihinde de yeniden gündeme getirdiği binaya aradan geçen 9 yıla rağmen çivi çakılmadı!
‘METRUKLUĞUN SİMGESİ’
Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre; Dünya Sağlık Sokak’ta atıl halde duran binanın çevreye zarar vermemesi için etrafına güvenlik bariyeri yapılmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen bina ne restore edildi ne de yıkıldı. Binadan kopan parçalar güvenlik bariyerini aşıp araçların ve yayaların üstüne düşmeye başladı. Binanın hemen önünden geçen Dünya Sağlık Sokak, İSPARK’a ait otopark olarak kullanılıyor. Otoparkı düzenli olarak kullandığını belirten vatandaşlar, “İSPARK’a ait otoparka aracımızı gönül rahatlığıyla bırakıp gidemiyoruz. Yağmur gibi tahta parçaları yağıyor. Bariyerin kendine hayrı yok” diyor.
Sokaktan geçerken akla karayı seçen vatandaşlar uzun süredir binaya müdahale edilmemesinden yakınıyor; “Senelerdir Gümüşsuyu üzerinden Taksim’e geliyoruz. Nasıl Gezi Parkı, Cumhuriyet Anıtı birer simgeyse Mustafa Bey Apartmanı da metrukluğuya bölgenin simgesi oldu. Ne zaman müdahale edilecek.”
BARBAROS'TA DA AYNI MANZARA
BIR başka metruk bina ise Beşiktaş Meydanı’na 300 metre mesafede. Kimya alanında hizmet veren bir holdinge ait olan bina Barbaros Bulvarı 20 numarada ayakta kalmaya çalışı- yor. 2013 yılında terk edilen ve zamanında ofis olarak kullanı- lan binada sadece bir güvenlik görevlisi bulunuyor. Dört tarafına takılan kameralarla gözlenen bina dökülen sıvaları, kırık camları ve yoldan derme çatma korkuluklarla ayrılan bahçesiyle kentin en işlek bulvarından birinin hemen üzerinde yıkılacağı ya da restore edileceği vakti bekliyor. Hakkında herhangi bir basın açıklaması ya da bilgi bulunmayan binayla ilgili bilgi almak için herhangi bir görevli ya da yetkiliye ise ulaşmayı başaramadık.
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