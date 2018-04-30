1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesi güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Taksim Meydanı’na polis bariyerleri getirildi.

İHA'nın aktardığına göre; getirilen bariyerler akşam saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişlerine yerleştirilmeye başlandı.

Bariyerler plastik kelepçe ile birbirine bağlanırken, Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne girişler belli aralıklardan yapılıyor.

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