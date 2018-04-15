Taksim Meydanı’nda yürürken epilepsi krizi geçirmeye başlayan genç, bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, genç bir şahıs Taksim Meydanı'nda yürüdüğü esnada epilepsi krizi geçirmeye başladı. Kriz geçirdiğini fark eden vatandaşlar gencin yanına gelerek kafasının altında ayakkabı kutusu koydu. Ardından da polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine Beyoğlu Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler geldi.

Polis ekipleri, çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı sırada yerde yatan genci sakinleştirmeye çalıştı.

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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