Ünlü oyuncu Ezgi Baylar, Talat Bulut'un kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ezgi Baylar'ın itirafı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Birçok kişi itiraf sonrası Ezgi Baylar ve eşinin kim olduğunu merak etmeye başladı.

Magazin meraklıları sosyal medyada sık sık "Ezgi Baylar kimdir?" Ezgi Baylar'ın eşi kimdir?" sorularını sormaya başladı.

Peki Ezgi Baylar kimdir?, Ezgi Baylar'ın eşi kimdir? İşte cevabı....

EZGİ BAYLAR KİMDİR?

Ezgi Baylar, 2017 yılında katıldığı moda yarışmasıyla adını Türkiye'ye duyurdu. Ardından kariyer basamaklarını hızla tımranan Baylar, birçok dizi ve film projesinde adını duyurmayı başardı. Baylar evli ve 1 kız annesi...

Baylar 1983 yılında dünyaya geldi. 2010 yılında ise Baran Baylar ile dünya evine girdi.

EZGİ BAYLAR'IN EŞİ KİMDİR?

Ezgi Baylar'ın eşi Baran Baylar'dır. 8 yıldır Ezgi Baylar'la evli olan Baran Baylar adını 2017 yılında eşinin yarıştığı moda programına katılarak duyurmuştu. Baran Baylar'ın yakışıklılığı sosyal medyada övgü dolu yorumlarla karşılanmıştı.