Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un sette çalışan genç asistanı taciz ettiği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Bulut sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yasak Elma dizisinin setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Ş. şikayetçi olacağını söyledi. Genç kadın, “Dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” dedi.



Bulut ayrıca, "Son bir kaç gündür hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Talat, bugün de Duymayan Kalmasın programına katıldı ve şu ifadeleri kullandı:

Kravatımı istememe rağmen sürekli düzeltmek için geliyordu ve "ne tatlı adamsın" diyordu. Bu perşembe gecesi patlak vermiş. Kız salı günü dudağımdan öptü diye sızdırmış. Benim menajerim kesinlikle uzlaşmak istemedi. Samimiyetimi yanlış anlıyorlarsa benim problemim değil. Fatih Aksoy sözleşmemi feshedebilir. Pazartesi Fatih Bey'in yanındaydım. Anlattım, 'ben sana inanıyorum' dedi. Benim kızım travma yaşadı ve bunun hesabını verecekler. Kızıma karşı hesabı vermek zorundalar.

HANDE ATAİZİ AÇIKLAMASI

Aynı hareketi Cihan Ünal'a da yaptı. Neden bugüne kadar sustu kendisi. 18 sene sonra basının önüne çıkıp gündeme gelmek mi amacı? Kendisi hiçbir dizide yok.

TALAT BULUT KİMDİR?



23 Mart 1956 tarihinde Kars Sarıkamış'ta dünyaya gelen Talat Bulut, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürürken 2. sınıta yarıda bırakıp sanat hayatına adım atmayı tercih etmiştir.



Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.



SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

7. Ankara Film Festivali - 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı

1. Ankara Film Festivali - 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen

20. Antalya Film Festivali - 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman

37. Antalya Film Festivali - 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi

22. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf



YER ALDIĞI FİLMLER

Yasak Elma - 2018 (dizi)

Fazilet Hanım ve Kızları - 2017 (dizi)

Göç Zamanı - 2016 (dizi)

Mucize - 2014

Kasaba - 2009 (dizi)

Mutluluk- 2007

Annem - 2007 (dizi)

Saklambaç - 2005 (dizi)

Aşk Olsun - 2003 (dizi)

Melekler Evi - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Köçek - 2000 (tv filmi)

Cemile - 1996

Cemile ve Umudun Masalı - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Herşeye Rağmen - 1988

Kurtar Beni - 1987

Prenses - 1986

Son Urfalı - 1986

Su - 1986

Yapayalnız - 1986

Yunus Emre - 1986

Kurbağalar - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Fidan - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Firar - 1984

Derman - 1983

Göl - 1982

Çayda Çıra - 1982

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Yılanı Öldürseler - 1981

Beni Böyle Sev - 1980

Hazal - 1979