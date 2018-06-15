Talat Bulut tanınmamak için şapka taktı

“Yasak Elma” dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş. dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Talat Bulut ilk kez görüntülendi