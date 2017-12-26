Talep arttı, üretim Türkiye'ye kaydı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prometeon Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran, 2017 yılında beklentilerin üzerinde bir başarı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Günvaran, “Dünya ticari lastik pazarında Türkiye'nin pazar payı yüzde 1 iken 2017 yılında bizim Prometeon dünyası içerisindeki payımız yüzde 11 seviyelerinde gerçekleşti. Yani grup içerisinde Türkiye'nin dünya pazarındaki payından çok daha yüksek bir pazar payımız var. 2017 yılındaki başarılarımız sayesinde Prometeon dünyası içerisinde hem üretim hem de yönetim merkezi olmayı başardık. Bugün Türkiye'deki ekip arkadaşlarımız 33 ülkenin yönetimini gerçekleştiriyor. Avrupa'da yapılan toplam aylık satışların yüzde 42'si, Avrupa toplam cirosunun yüzde 38’i burada yapılan çalışmaların sonucu gerçekleşiyor.” dedi.

2018-2022 planlarına de değinen Günvaran “Önümüzdeki 5 yıllık dönemde iddialı hedeflere sahibiz. Üretim kapasitemizi artırarak, portföyümüzü genişleterek, filo yaklaşımımızla hizmetlerimizi çeşitlendirerek ve markamıza yatırım yaparak başarılarımızı daha da artıracağız. 2018 iz bıraktığımız bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

2017 yılında Türkiye'de ticari lastik pazarında ciddi bir büyüme yaşandığına ve yaşanan büyümenin sektörün tahminlerinin bile üstünde gerçekleştiğine dikkat çeken Prometeon Türkiye Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, "Türkiye'de lastik pazarı beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi. Yüzde 11'lik büyümede Türkiye'de ticari araç üretiminin artarak devam etmesi, vergiler dolayısıyla Avrupa ve Türkiye’de üretilen ürünlere olan talebin artması, üretimin Türkiye’ye kayması etkili oldu" dedi.

Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürü Faruk Uslu ise şunları kaydetti:

“Türkiye'nin Avrupa'nın lojistik üssü olma hedefi doğrultusunda yeni yatırımlar yapılması yönünde alınan kararlar 2022 yılı için daha büyük bir şekilde revize edildi. 2017 sonuna geldiğimizde Türkiye'de 7 adet lojistik merkezi bulunuyor. 2023 yılında bu sayının 20'ye çıkarılması hedefleniyor. Diğer yandan dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa'nın ise birinci ticari araç üreticisi olan Türkiye, otobüs üretiminde ise Avrupa lideri. Avrupa'da yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 70'i karayolu ile yapılırken Türkiye'de bu oran yüzde 85 seviyelerinde. Bunların sonucu olarak da ağır vasıta pazarı ve lastik pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.”