Pakistan'ın Nobel ödüllü eğitim gönüllüsü Malala Yusufzay, 2012 yılında Taliban'ın saldırısına uğradığı Svat Vadisi'ndeki memleketi Mingora'yı ziyaret etti.

Pakistan ordusunun temin ettiği helikopterle Mingora'ya giden Yusufzay, babası, annesi ve erkek kardeşiyle çocukluğunu geçirdiği eve konuk oldu.

Akrabaları, eski sınıf arkadaşları ve dostlarının çiçeklerle beklediği evde gözyaşlarına boğulan Yusufzay, bu anı 5 yıldan uzun süredir beklediğini ve bir gün döneceği ümidiyle sıklıkla haritada Pakistan'a baktığını söyledi.

Yusufzay, İngiltere'deki eğitimini tamamladıktan sonra Pakistan'da yaşamayı planladığını da ifade etti.

Perşembe günü Pakistan'a gelen Yusufzay'ın, pazartesi günü İngiltere'ye dönmesi bekleniyor. Malala, ziyareti kapsamında Başbakan Şahid Hakan Abbasi tarafından kabul edilmişti.

MALALA YUSUFZAY

Malala, 9 Ekim 2012'de ülkenin kuzeyindeki memleketi Svat Vadisi'nde okuluna gitmek için bindiği otobüste saldırıya uğramıştı. Otobüse binen bir Taliban militanı Malala'ya adını sormuş, daha sonra genç kıza üç kez ateş etmişti. Başından yaralanan Malala, saldırıdan 6 gün sonra tedavi için İngiltere'ye götürülmüş, Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesinde yaklaşık 3 ay kalmış ve kafatasına metal bir plaka yerleştirilmişti. Mart 2013'te taburcu edilen Malala, ailesiyle Birmingham'a yerleşmiş ve tekrar okula başlamıştı.

2014'te 17 yaşında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçen Malala Yusufzay, kazandığı 8 milyon kronluk (2,5 milyon lira) ödülü Pakistan'daki okullara bağışlayacağını açıklamıştı.

Özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda sembol bir isim haline gelen Malala, kendi adına açılan vakıf vasıtasıyla kalkınmakta olan ülkelerin birçoğunda kızların okula gidebilmesi için çalışmalar yapıyor.

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