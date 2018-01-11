İHA'nın haberine göre, Afganistan polisi tarafından bugün yapılan açıklamada, dün gece Helmend vilayetinde bulunan Neva kentindeki bir polis merkezine düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı belirtildi. Taliban ise saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

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