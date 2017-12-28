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Sanat dünyasının yıldızlarının parıltılı hayatı uzaktan çok eğlenceli gibi görünse de neredeyse her birinin yaşadığı büyük üzüntüler var. Peki, 2017’de hangi ünlü ne yaşadı? Hastalık, kaza, hırsızlık ve hatta terörün ünlü ünsüz ayrımı yapmadığını kanıtlayan olayları derledik…