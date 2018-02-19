Beşiktaş'ın hücum yollarındaki en etkili isimlerinden olan Anderson Talisca, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmada rekor kırmak için görev bekleyecek.
Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Avrupa'nın önemli futbol organizasyonunda en çok gol atan oyuncu durumunda bulunuyor.
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımda 5 Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken; Talisca eski takım arkadaşını Leipzig karşısında fileleri havalandırarak yakalamıştı.
Brezilyalı futbolcu, Bayern Münih ile oynanacak ilk karşılaşmada gol atarsa Cenk Tosun'u geçerek Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu unvanını elde edecek.
SON 2 KARŞILAŞMADA FİLELERİ HAVALANDIRDI
Talisca, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 2 karşılaşmayı boş geçmedi.
Grup mücadelesinde başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş'a, Talisca da golleriyle büyük katkı verdi. Gruptaki 6 maçta 4 gol kaydeden Talisca, bunların 2'sini son 2 mücadelede attı.
BEŞİKTAŞ, TALISCA'NIN GOL ATTIĞI MAÇLARI YİTİRMİYOR
Beşiktaş, geçen sezondan beri kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Talisca'nın gol attığı Avrupa kupası maçlarında rakiplerine mağlup olmadı.
Siyah-beyazlı takım, Talisca'nın 7 gol attığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
GOL ATARSA DEMBA BA'YI YAKALAYACAK
Talisca, Bayern Münih karşısında bir gol attığı takdirde Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 8 gol atan Demba Ba'yı yakalayacak.
Brezilyalı oyuncu, Alman ekibinin filelerini 2 kez havalandırırsa 9 golü bulunan Daniel Pancu'nun sayısına ulaşacak.
SİYAH-BEYAZLI TAKIMIN EN GOLCÜSÜ OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş'ta Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle birinci sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alırken; Ricardo Quaresma ile Cenk Tosun'un 11'er golü bulunuyor.
QUARESMA, GOL HASRETİNİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞACAK
Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın en golcü oyuncularından biri konumunda bulunan Quaresma, Bayern Münih karşısında gol hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak.
Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da yaptığı karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, bu kulvarda uzun süredir suskunluk yaşıyor. Beşiktaş formasıyla Avrupa'daki son golünü 23 Kasım 2016'da Benfica ile İstanbul'da oynanan ve 3-3 biten karşılaşmada penaltıdan atan Quaresma, üst üste 13 maçtır bu sevinci yaşayamıyor. Tecrübeli oyuncu, Bayern Münih'e gol attığı takdirde bu uzun süreli suskunluğunu da bozmuş olacak.
TAKIMIN DİĞER GOLCÜLERİ
Siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel de Avrupa kupalarında takımına 5 gollük katkı yaptı.
Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup, ikişer kez rakip fileleri havalandırırken; Adriano Correia, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan birer kez gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Gökhan Töre ise 5 gol atmıştı.
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